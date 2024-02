Renascer: Inocêncio planeja pedir Mariana em casamento

O fazendeiro ficará preocupado com a reputação da moça e indo contra todos a sua volta decidirá assumir um relacionamento com ela.

Amores, já deu para perceber que o personagem do meu amado Marcos Palmeira, José Inocêncio, no remake da novela Renascer, não se importa muito com a opinião de terceiros a respeito das decisões que ele toma a respeito de sua vida, não é mesmo? Pois bem, nos próximos capítulos da trama ele dará mais uma prova disso.

Contrariando a opinião de todos ao seu redor, após os pombinhos terem alguns momentos íntimos juntos, o fazendeiro ficará preocupado com a reputação da moça e decidirá pedir a mão de Mariana em casamento.

Confira o diálogo que rolará entre os personagens:

“Na minha vida eu nunca que gostei de fazê as coisas pela metade, num sabe?”, enfatizar José Inocêncio.

“Do que que painho tá… Desculpe… É que me custa lhe chamá d’ocê. Fica parecêno inté falta de respeito. Prefiro lhe chamá de sinhô”, afirmará Mariana.

“Largue de bestêra… E depois que a gente tivé casado, Mariana, como é que vai sê?”, disparará o fazendeiro, que será questionado pela moça: “Painho tá pensâno em casamento?”

“Painho, não… Mas eu tô. Ou cê vai querê vivê comigo de quê jeito?”, finalizará Inocêncio.