Renascer: Inocêncio pede para ver a barriga de Buba

Buba tem o sonho de ser mãe, e ao ver José Venâncio e gamar nele, seu desejo de ter um filho só aumentou, e também depois de conhecer José Inocêncio, que pediu a ela um netinho. Mas como é uma mulher trans, é impossível dela gerar uma criança, e isso deixa ela mais paranóica ainda para ter um bebê, e não pensou duas vezes quando levou Teca para casa e prometeu cuida lá e ama-lá incondicionalmente se puder adotar o filho que tanto sonha. Agora que as duas estão resolvidas e Venâncio não intrometeu em não deixar a menina com ela, ela conta ao pai que terá uma criança com Buba. O diálogo deles acontece durante uma viajem a fazenda do pai.

O mais novo vovô, fica feliz e até imagina como será a vida com o neto, correndo pelas suas terras. Quando eles vão comemorar, Venâncio diz que não quer que ninguém saiba sobre a criança que está por vir. Logo depois ele liga pra Buba e fala que conversou com o pai, mas ela o repreende, porque José Inocêncio pedirá para ver sua barriga de grávida.