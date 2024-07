Renascer: Inácia pressente a morte de José Inocêncio

O suspeito falecimento do principal da trama será motivo de muito assunto e opiniões no interior da Bahia. Nos próximos episódios da novela das 21h da TV GLOBO, Inácia deixará claro que o fim da vida de Inocêncio estará bem próximo.

A ex-empregada da trama assustará João Pedro ao pensar em uma forma de o patrão enganar a morte, já que ele iria pra outro plano logo logo.

Diante disso, a vida amorosa de José Inocêncio mudará da água para o vinho no momento em que aurora aparecer do nada em ilhéus, querendo aprender coisas novas do plantio de cacau com o fazendeiro da trama.

Os dois se apaixonaram e vão viver uma linda paixão na obra rural.