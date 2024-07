Renascer: Dona Patroa vira a chefe do bordel  de Jacutinga

A ida repentina de Rachid do vilarejo atrás do paradeiro de Jacutinga, deixará Iolanda desesperada, ex Dona Patroa. Ela tomará uma difícil decisão ao perceber que o dinheiro que turco deixou está acabando em ‘Renascer’

A mãe de Sandra ficará sem dinheiro para pagar o salário de Joana, sua funcionária, que faz tudo e mais um pouco na casa de damas, e pensará em algo para fazer o lugar voltar a ser um espetáculo. Joaninha será convidada por Dona Patroa para ser sócia na nova fase do casarão.

“Eu não quero que você coloque nada aqui dentro, além da sua força de trabalho. Eu vou usar o dinheiro que Rachid deixou para ir mantendo a casa até onde puder… A gente se divide nas funções da casa e dividi os lucros no final ou choramos juntas o prejuízo… O que você me diz?”, perguntará Iolanda.

Sem pensar duas vezes, Joana aceitará o convite. Elas então reabriram o bordel como foi durante esses anos. Sandra, que estará sofrendo pela morte do bebe e separada de João Pedro, ficará boba com a mudança repentina de sua mãe.

“Misericórdia… Pareço ôtra pessoa! Num sei dizê se é bom ou se é ruim, minha filha… É necessário!”, dirá ela, muito contente. “Boa tarde, freguesia… Você, mulé solteira, viúva ou desquitada, pode chegá, que Santo Antônio tá de perna pro alto e a cerveja com o preço lá embâxo… Agora é fazê sua parte!”, dirá ela em voz alta.

A festa delas terá muita comida e bebida. Quem ficará responsável por comandar será Zinha e Joana, que nesta hora já estará sem Tião Galinha, que decidiu ir junto aos sem terra no acampamento. Iolanda servirá a todos e deixará eles à vontade.