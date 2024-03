Renascer: Dona Patroa vai morar no Bordel e engata novo romance

Apesar dos dogmas da sua religião, a mulher se cansará das safadezas do marido e o abandonará.

Amores, vocês não estão preparados para as reviravoltas que estão prestes a acontecer no remake da novela Renascer. Revoltada com as atitudes de seu marido, Dona Patroa,deixará a sua casa para viver no antigo bordel da personagem Jacutinga. Lá, a evangélica passará a ver Richad com outros olhos, engatando um romance com o mesmo.

“Iolanda e Rachid irão viver mais adiante um lindo romance e formarão um casal maduro e muito acolhedor. Eles irão morar ali, onde um dia funcionou o bordel de Jacutinga e onde abrirão um forrobodó. E aquela casa, a exemplo de como era em seus tempos áureos, estará sempre de portas abertas. De outra forma, claro, mas com a mesma alegria”, afirmou o autor da novela.

Continuando, ele revela que, ao contrário da primeira versão da novela, a personagem interpretada pela atriz Camila Morgado por muito tempo aturará as safadezas de seu marido, devido aos dogmas da crença que a mesma segue.

“Para libertar-se de todas essas amarras, que tanto a humilham quanto sufocam, a dona Patroa terá que contar, acima de tudo, com muita força e coragem. Nessa curva de autoconhecimento e resgate de si própria, contará com a ajuda de muitos personagem”, finalizou Bruno Luperi.