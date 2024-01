Renascer: Belarmino encomenda a morte de José Inocêncio

O fazendeiro pedirá que um funcionário de Inocêncio tire a sua vida, mas acabará fazendo ele mesmo todo o trabalho sujo.

Ao descobrir que José Inocêncio ficará com as terras de Cândida e ainda quer comprar as suas terras, Belarmino ficará com sangue nos olhos, aumentando ainda mais a sua grande rivalidade com o fazendeiro.

Sem pensar nas consequências, ele vai encomendar a morte do rival a Venâncio, mesmo ele sendo um funcionário de Inocêncio, que aceitará o serviço proposto pelo vilão.

Posteriormente, na ocasião, Belarmino armará uma emboscada para o fazendeiro, fazendo com que o rival seja ferido por um tiro que ele disparará, deixando o rival entre a vida e a morte. Com sorte, o protagonista será encontrado por uma de suas empregadas, a Inácia, que cuidará dos ferimentos do patrãozinho salvando a sua vida.