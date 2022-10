Relacionamento já não estava bem! Simone tentou reconciliar Lucas e Carlinhos ao vivo em podcast

Ainda esse ano, casal deu indícios que o relacionamento não ia bem, quando Lucas participou de um dos episódios do ‘PodDelas’

Fofoqueira boa é aquela que revive o babado desde o fundo do baú e estive conversando com minha fofoqueiras do Leblon até que me lembrei que em uma episódio do ‘PodDelas’ com Lucas, ele diz que Carlinhos não estava gostando da história do muso se mudar para São Paulo para estudar teatro. Simaria ainda interferiu no assunto, metendo a colher na relação dos dois.

Na ocasião Lucas explicou que estava se mudando para São Paulo para fazer teatro e que na cidade dividiria apartamento com amigos, motivo que deixou Carlinhos desconfiado. Simone ainda comenta que Lucas tem dinheiro para morar sozinho e que não precisa dividir apartamento com ninguém.

cantora sertaneja ainda se posicionou como madrinha do casamento dos dois e disse que sempre que pudesse meter o bedelho para que tudo ficasse em ordem, mas parece que não foi o que aconteceu, porque a pulada de cerca veio de Carlinhos Maia, de acordo com um passarinho verde.