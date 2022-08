Relacionamento aberto? Jornal diz que Jesuíta Barbosa é adepto com namorado fotógrafo

Não faz muito tempo que os dois foram vistos curtindo a praia do Rio entre brincadeiras bobas e gostosas

Minhas noveleiras de plantão que se segurem, porque a novidade da vez é sobre o nosso Jove, Jesuíta Barbosa e o seu relacionamento aberto. Pasmem, de acordo com o Jornal Extra, o ator vive a “modalidade” com o fotógrafo Fábio Audi.

Ainda na semana passada o ator foi fotografado ao lado de um “moreno misterioso” na praia do Rio de Janeiro. Brincadeiras bobas e gostosas não faltaram entre os dois, que chegaram a ser clicados aos beijos. As más línguas dizem que trata-se do gaúcho Cícero Ibeiro, e que os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamento gay.

“Eles têm uma ligação forte, de muito tempo, mas são livres. Jesuíta pode ficar com outras pessoas, assim como ele”, disse uma fonte ao Extra.