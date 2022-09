Rei Charles III se estressa ao assinar um documento: “Eu odeio isso”

O monarca assumiu o reinado após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II.

Acho que o novo monarca do Reino Unido anda um pouco impaciente. Nesta terça-feira (13), em uma cerimônia no Castelo de Hillsborough, localizado na Irlanda do Norte, o Rei Charles III, que assumiu o trono após a morte de sua amada mãe Rainha Elizabeth II, se mostrou um tanto quanto irritado ao tentar assinar um documento.

O Rei que havia errado a data e passado por problemas com a caneta, entregou o objeto a sua esposa, a Rainha Consorte Camilla, e resmungou: “Eu odeio isso”.

Essa é a segunda vez, após sua proclamação, que Charles se estressou com uma caneta publicamente. A primeira vez aconteceu no último sábado (10), durante a solenidade que lhe declarou o novo Rei do Reino Unido.

Confira abaixo o momento em que o Rei se estressa com a caneta.