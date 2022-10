Rei Charles III inventou um apelido para Meghan Markle: “Tungstênio”

Especialista na realeza britânica revelou que o Rei escolheu o apelido por sua “resistência e resiliência”

Ixi! Assuntos da Coroa Britânica sempre dão o que falar nas redes e eu não poderia deixar de contar isso para vocês. No livro ‘The New Royals’, da autora Katie Nicholl, que é especialista em assuntos da realeza, ela conta que o Rei Charles apelidou a esposa do Príncipe Harry de ‘Tungstênio’.

“Charles teria apelidado a nora de ‘Tungstênio’ por causa de sua resistência e resiliência”, disse a autora no livro.

Katie ainda diz que o apelido veio em 2018 com a participação da atriz em um evento com Harry. “Foi, de acordo com um assessor, o momento em que William e Kate, que estava grávida, perceberam que precisavam melhor o seu ‘jogo’. Os Cambridges fizeram um grande sucesso com a campanha sobre saúde mental. Mas Meghan foi a estrela do quarteto. Ela era polida, apaixonada e engraçada, usando todas as habilidades de TV para apresentar suas ideias. Esse foi o momento de despertar para William e Kate quando perceberam que Meghan era muito impressionante, muito confiante e muito capaz”, disse a autora.