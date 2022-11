Rei Charles dormia com urso de pelúcia aos 40 anos

Ex-funcionários contaram que precisavam ter cuidados especiais com o brinquedo

Se tem um assunto que está dando o que falar nas redes sociais é o livro biográfico ‘The King: The Life Of Charles III’. O Page Six se adiantou e trouxe alguns trechos do livro, e um deles dizia que o rei Charles dormia com um ursinho de pelúcia. Os ex-funcionários do palácio diziam até que eram solicitados a ter um tratamento diferenciado para com o brinquedo.

O ex-manobrista Michael Fawcett e a ex-babá da realeza, Mabel Anderson, eram os principais responsáveis pelos cuidados do urso. “Ela era o único ser humano autorizado a levar a linha e a agulha para o ursinho. Você poderia pensar que era seu próprio filho fazendo uma grande cirurgia”, contou um ex-funcionário.

O babado fica ainda mais forte, quando Andersen conta que o rei não tinha uma boa relação com os colaboradores do palácio, gritando e escrevendo bilhetes em tinta vermelha para eles.