Regis Danese é transferido de Goiás para Minas Gerais

O cantor gospel, que estava internado na capital goiana desde o último dia 30, foi transferido em segurança por uma aeronave até Uberlândia – MG.

Minha gente, mais cedo trouxe para vocês o pronunciamento do próprio cantor gospel, Regis Danese, que está internado em um hospital de Goiás desde o último dia 30, quando se envolveu em um acidente de trânsito, sobre a piora do seu quadro clínico, no qual ele afirma que mesmo com a sonda está vomitando muito e não pode nem beber água.

Porém, na tarde desta sexta-feira (08) o cantor foi transferido, por uma aeronave modelo Phenom 100, do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana para o UMC – Uberlândia Medical Center, na cidade de Uberlândia, no triângulo mineiro, onde a sua família reside.

A transferência do cantor foi realizada sob o acompanhamento de sua esposa Kelly Danese, pelo empresário e advogado Douglas Davi Pena e pelo médico Uilter de Oliveira, que afirmou que o paciente estava estável, o que permitiu que a remoção aérea fosse feita com segurança.

“O paciente está estável hemodinamicamente e na sua atual situação clínica o indicado é fazer essa remoção aérea com toda segurança e no menor tempo possível, acompanhado de uma equipe preparada e totalmente capacitada para realizar essa transferência”, explicou o médico.