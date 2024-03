Regis Danese desabafa sobre recuperação após grave acidente: “Traumatizado”

Regis Danese usou suas redes sociais para falar sobre o acidente que aconteceu em sua vida em agosto do ano passado. O cantor disse que está se recuperando e que ainda tem traumas de tudo que aconteceu em sua vida.

“Ainda estou me recuperando do acidente que me deixou muito traumatizado e também estou me recuperando a cada dia fisicamente”, confessou no começo do texto.

Em seguida, Regis pediu que os fãs orem para que Deus restabeleça sua saúde por completo. “Tudo nessa vida passa, o sofrimento também é passageiro. Só orem por mim. Para que Deus me restabeleça por completo.”

Por fim, o cantor se mostrou grato por estar vivo, mas ressaltou que a recuperação está sendo demorada. “Eu sei que Deus me livrou da morte, eu sei, não estou murmurando, só preciso de um tempo maior para me recuperar, a pancada foi muito forte, mas irei superar tudo isso em nome de Jesus”, completou.