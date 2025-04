Regina Duarte nega participação em “Três Graças”: “Não quero mais decorar texto!”

A eterna Namoradinha do Brasil, Regina Duarte, soltou o verbo no Conversa com Bial — ou melhor, quase pediu pra ficar sem nenhum! Aos 76 anos e com 60 de carreira, a atriz revelou que não quer mais decorar textos e que, se for participar da próxima novela de Aguinaldo Silva, “Três Graças”, só vai no modo planta, sem dizer uma palavrinha sequer!

“Não quero mais decorar texto! Fiz isso a minha vida inteira. Trabalhava 24 horas por dia: 12 gravando e 12 decorando”, contou Regina, expondo a rotina puxada de quem já estrelou alguns dos maiores sucessos da televisão brasileira.

Mas a verdadeira novela está nos bastidores! A entrevista marca a reaproximação da atriz com a TV Globo, após o climão que rolou quando Regina trocou os estúdios pela política em 2020, ao assumir a Secretaria Especial da Cultura durante o governo Bolsonaro — uma passagem conturbada e, convenhamos, digna de roteiro das 21h!

Será que vem aí uma Regina silenciosa, mas poderosa? Será que Aguinaldo topa escrever um papel só de olhares dramáticos? E a Globo… perdoou MESMO?

Fato é: o retorno dessa diva pode até ser sem fala, mas promete dar o que falar! E a gente tá como? Só com a pipoca na mão esperando os próximos capítulos!