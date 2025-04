Regina Duarte elogia o remake de ValeTudo e enaltece Taís Araújo: “ela é uma grande atriz”

ELA VOLTOU, BRASIL! Na estreia da 9ª temporada do Conversa com Bial, que celebra os 60 anos da TV Globo, Regina Duarte surgiu brilhando mais do que refletores de estúdio antigo e emocionou geral ao relembrar grandes momentos da sua trajetória na telinha!

Logo de cara, Pedro Bial revelou que Taís Araujo, estrela do remake de Vale Tudo, procurou Regina para pedir a bênção divina de atriz veterana, antes de encarnar a icônica Raquel, papel que foi de Regina em 1988! E o que rolou? Um momento fofo e poderoso:

“Taís me mandou uma mensagem linda e respondi também lindamente como ela merecia e merece. […] Falei para ela: ‘Relaxa e se solta, se joga nessa mulher. O que a gente faz é um parque de diversões, vai brincar’.”

Com a sabedoria de quem já fez de tudo — de mocinha à viúva sensual —, Regina ainda falou sobre a liberdade de ser outro ser, algo que só a arte permite. E lembrou com carinho (e um toque de diva hollywoodiana!) a viúva Porcina, de Roque Santeiro:

“Ela tem a ver com Sophia Loren, Marilyn Monroe”, brincou, deixando claro que o glamour daquela personagem não era pouca coisa, não!

Ah, e claro: teve papo sobre censura, bastidores e o jeitinho “Regina” de ver a vida e os personagens. Tudo isso no embalo da nostalgia que só um especial de 60 anos de Globo pode entregar!

Um reencontro emocionante, cheio de história, charme e sabedoria — e com direito a bênção de uma lenda viva da dramaturgia! E aí, preparados pra mais capítulos dessa celebração?