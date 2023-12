Reencontro do elenco da novela A Viagem se reunirá em 2024 para aniversário de 30 anos do folhetim

Sem data definida pelo canal Viva, essa atração especial contará com histórias de bastidores e lembranças nunca contadas antes pelo elenco sobre a novela.

Minha gente, eu estava aqui em casa falando com umas amigas enquanto preparamos o nosso brunch e acabei de me lembrar que em 2024 celebra os 30 anos da novela A Viagem (1994), que é um dos maiores sucessos da teledramaturgia da Rede Globo. E para não deixar a data passar em branco, parece que o canal Viva promoverá um reencontro com os principais atores do elenco num programa especial para celebrar o aniversário do folhetim.

Essa informação foi confirmada pela produtora Teresa Filmes, que desenvolve o projeto junto ao Viva. Chamado de A Viagem – Reunion (nome provisório), já garantiu e confirmou as participações de Christiane Torloni, Guilherme Fontes, Mauricio Mattar, Suzy Rego e Lucinha Lins. Nesse especial, iremos conferir as inúmeras histórias de bastidores e lembranças do elenco sobre a novela.

Reprisada várias vezes, tanto na Globo quanto no Viva, ambos com excelentes resultados de audiência. O canal Viva ainda não há data definida para a exibição da reunião.