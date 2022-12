Record TV afirma que não irá liberar Deolane da ‘A Fazenda’ e nem avisá-la sobre o estado de saúde de sua mãe

Essa informação foi passada pelas irmãs da peoa, porém, até então a emissora não fez nenhum comunicado oficial sobre o assunto.

É gente, ao que tudo indica o barraco feito pelas irmãs de Deolane, na porta da sede do reality, que é localizada em Itapecerica da Serra, não valeram de nada.

Na manhã deste domingo (04), após virarem a noite, com fãs da advogada, manifestando no local, as irmãs da peoa afirmaram que caso nenhum representante da Record aparecesse no local para conversar com ela até as 10h da manhã de hoje, ela recorreriam a medidas judiciais.

Porém, pouco após às 10h, através de uma live no instagram, as irmãs disseram que a emissora não iria liberar a saída da advogada do reality.

“Gente, eles não vão liberar ela [Deolane]. Não querem avisar que minha mãe tá na UTI, falaram que a Daniele não pode fazer a rescisão do contrato. O cabaré tá feito, a gente precisa convocar todos os fãs e vir pra cá”, anunciou Dayanne.