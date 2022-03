Record não está quieta como todo mundo pensa, está é na moita

De olho na audiência dos realities, no faturamento e repercussão. Record já está com conversas bem adiantadas com diretor global

Assim como já aconteceu com grandes nomes da tv brasileira, como Xuxa, Ratinho, Ana Paula Padrão, Tom Cavalcante, os bispos da Barra Funda trabalham na surdina para levar para a Record um grande diretor global. Record TV trabalha para levar grande diretor global para casa (Foto: Reprodução) Reality Show continua em alta e é o maior faturamento da emissora, o interesse dos bispos é tão grande que a proposta é irrecusável, tão segura que pretende levar o diretor e família com a casa nas costas, de mala e cuia… até a adega. Nos corredores da emissora, o comentário a boca pequena diz que o diretor é peça chave na estrutura universal da programação já que o top global é muito bem avaliado pelo mercado publicitário. Record TV promete levar grande diretor para casa (Foto: Reprodução) Resta saber se o global trocará o champanhe pela sidra de origem controlada com teor alcoólico que, como a oferta financeira dos bispos, está muito acima do padrão global.