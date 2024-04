Reconciliação? Belo deixa entender que pode reconciliar com Gracyanne

Amores, estava aqui assistindo a primeira parte do Domingão com Huck que teve o Belo como uma das principais atrações do programa deste domingo (28). No palco, o cantor comentou sobre a separação de Gracyanne Barbosa, que virou notícia nas últimas semanas. O cantor e a musa fitness estavam juntos há 16 anos, mas, em papo com o apresentador Luciano Huck, o pagodeiro não descartou a possibilidade de reconciliação entre eles.

“Não foi uma semana tão boa… Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom”, disse ele.

“Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, completou o cantor.