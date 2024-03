Recém saída do BBB: Raquele canta ao lado de Matheus e Kauan

Genteee, a ex- BBB Raquele já começou o seu pós reality com o pé direito, pois a dupla sertaneja Matheus e Kauan chamou a moça para cantar junto com eles durante um show no Rio de Janeiro. Essa apresentação aconteceu nesta sexta-feira (29) e foi registrada no perfil oficial dos cantores.

No vídeo, Raquele aparece cantando um trecho de “Consórcio”, hit de 2019 da dupla. “Espero que você grave um CD para a gente ouvir”, disse Kauan depois da performance da ex-BBB.

A capixaba agradeceu muito aos cantores por essa oportunidade e deixou o futuro na carreira musical em aberto, “vamos ver como vai ser”, falou.

A belíssima voz da sister chamou a atenção do público durante sua participação no reality da Globo, o grande talento de Raquele cativou até Gil do Vigor, que pediu para que ela cantasse mais aqui fora. O convite de Matheus e Kauan veio no dia seguinte da eliminação da sister do BBB 24, no último dia 20.