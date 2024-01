Rebeca Mota desisti do BBB 24

Minha gente, o BBB 24 já tem uma desistência antes mesmo de começar. E o nome da pessoa que desistiu de participar do Big Brother Brasil 24 é Rebeca Mota, que usou as redes sociais, neste domingo (07), para compartilhar um vídeo em que explica os reais motivos que a fizeram desistir do reality da Rede Globo.

A dentista de 24 anos que é moradora de São Bernando do Campo, no ABC Paulista, iria fazer parte do grupo Puxadinho do BBB 24, que vai ser anunciado hoje na programação do Fantástico. Rebeca então o porque da sua decisão. “Ontem postei stories explicando o que tinha acontecido, que eu estava voltando“, iniciou ela.

“Não esperava que ia alcançar tantas pessoas. E eu me vi na obrigação de explicar para vocês um pouquinho do que foi, de como eu me senti. Foi um momento bem difícil para mim […] Mas, enfim, antes de eu contar o que senti, o porquê eu desisti, eu queria me apresentar para quem está chegando agora“, disse.

“Sou a Rebeca Mota, tenho 27 anos, sou cirurgiã-dentista, casada. […] Eu enfrentei muitas coisas na minha vida. Uma delas foi vencer o câncer com 23 anos. Sou portadora da mutação genética BRCA1, que predispõe o câncer de mama“, relatou.

“Eu já trabalhei fazendo maquiagem e sobrancelha durante a faculdade. Fazia a faculdade integral, então não tinha como trabalhar e eu sou de uma família simples, então eu trabalhava fazendo maquiagem e sobrancelha. Meus pais fizeram todo esforço do mundo para que eu conseguisse me formar, eu tinha 50% de bolsa e os outros 50% eles pagavam. E foi super difícil, mas consegui“, contou.

“Eu sempre consegui a maioria das coisas que eu queria, eu sempre fui muito esforçada e batalhadora. E sim, desisti de um dos maiores sonhos da minha vida. Eu não fui fraca, eu tive que ser muito forte. Para eu desistir de algo que eu esperava há anos“, explicou.