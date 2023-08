RBD no Brasil: SBT aproveita a turnê para levar o grupo para uma apresentação no Teleton

Integrantes da banda RBD podem se apresentar no palco do Teleton durante sua passagem pelo Brasil em Novembro.

Amores, acabou de chegar até a mim uma informação que é de cair da cadeira. Eu não tô acreditando até agora. Parece que a verdadeira razão do SBT alterar as datas do Teleton 2023 é não seria apenas por causa do conflito de agenda de shows do cantor Daniel, que é o padrinho da ação. A escolha das novas datas tem o seguinte propósito: levar o grupo mexicano RBD para uma performance ao vivo no palco da atração. Inicialmente, o Teleton deste ano seria realizado nos dias 20 e 21 de outubro. Agora, a data oficial do evento que promove arrecadação de recursos para a AACD mudou para os dias 10 e 11 de novembro. A transmissão, como de costume, ocorrerá de dentro do SBT.

Mas bem, vamos aos fatos: a justificativa sobre alteração da data por conta da agenda de shows de Daniel não é nem um pouco convincente. Já que no site oficial do sertanejo não consta nenhum compromisso marcado para o dia 20 de outubro, ou seja, daria perfeitamente para o cantor fazer um esforço e comparecer na abertura do Teleton. E vendo a agenda do sertanejo, os dias 10 e 11 de novembro já estão bloqueados por conta de shows marcados nas cidades de Santo André e Mococa, ambas em São Paulo.

E sobre a banda RBD, algumas fontes do SBT disseram que as conversas com os agentes do grupo começaram ainda no primeiro semestre, quando os executivos da emissora tomaram conhecimento da vinda dos artistas ao Brasil para uma turnê comemorativa. E a mudança nas datas do Teleton seriam atrativos para que os mexicanos participassem do evento.