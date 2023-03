RBD divulga mais três shows extras no Brasil

O grupo mexicano, que ainda faz um grande sucesso no nosso país, esgotou as últimas vendas de ingresso em minutos.

As minhas processes finalmente foram escutadas. Não só as minhas, mas as de boa parte dos brasileiros que não conseguiram garantir os seus ingressos para a turnê de reencontro dos grupo mexicano RBD.

Após ter os ingressos esgotados em minutos, em janeiro, na manhã desta segunda-feira (27) o grupo anunciou mais três shows extras aqui no Brasil, sendo dois deles em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

Os shows extras serão nos dias 10, 12 e 13, nos estádios Nilton Santos – Engenhão (Rio de Janeiro) e Morumbi (São Paulo), respectivamente.

Além das novas datas haverá uma mudança em um dos da capital carioca. Ao invés de ser no dia 19, como havia sido divulgado anteriormente, o Show acontecerá no dia 11 de novembro.