RBD abandona premiação por convite errado e mesa indisponível

Genteee, que absurdo foi esse que os cantores Christopher Vuckermann e Christian Chávez passaram no Prêmio Lo Nuestro 2024? A situação foi tão caótica que forçou os integrantes do RBD a se retirarem do evento.

A premiação que contou com a presença de ícones brasileiros, como Anitta, Luísa Sonza e Ludmilla. Assim que chegarem na premiação, a dupla percebeu que seus convites estavam errados e para piorar ainda mais a situação, eles descobriram que não havia nenhuma mesa disponível para eles se sentarem.

Diante de todas essas dificuldades, Uckermann e Christian optaram por ir embora do evento. Nas redes sociais, os astros mexicanos expressaram sua decepção com a falta de preparação e organização por parte dos responsáveis.

“Olá a todos os seguidores! Bem, aqui estamos, saímos do Prêmio Lo Nuestro, não vamos estar com vocês, porque nos deram os convites errados e, aparentemente, não havia mais mesas. Isso é algo que me surpreende um pouco, me parece uma organização estranha. Os indicados [ao prêmio] não puderam entrar no evento, porque não possuíam os ingressos”, disse Christopher Uckermann.

Em seguida, o artista agradeceu aos fãs que os apoiaram mediante ao climão. Além disso, Christopher lamentou o fato de ter ido tão longe para não conseguir participar do evento internacional. “Queremos dizer a todos e agradecer a todos os seguidores, em nível mundial, que nos dói muito ter vindo até Miami e, aparentemente, eles não terem nossos lugares. Nos dói, em nome do RBD, mas nós somos maiores do que isso”, completou.