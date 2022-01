Barraco no velório de Joy, Ravi e ex de Joy saem no soco!

Babado e confusão no velório. Ravi e Damon irão sair no soco no velório de Joy. Quem irá separar a briga é Christian.

O velório da pichadora será marcado pela encontro entre os rivais

Joy está morta! A pichadora teve um fim trágico em “Um Lugar ao Sol”. Joy caiu do alto de um viaduto e não resistiu à queda.

Em seu velório, será marcado por um acontecimento inusitado. Ravi e Damon se encontrarão e lá vai rolar uma treta nervosa entre o ex motorista da Redentor e o rimador. Ravi ficará possuído com a presença do rapaz no velório, afinal, Joy largou Ravi para ficar com Damon e fugir com ele.

Foto: Gshow

Assim que Ravi ver o ex de Joy no velório, o suco vai ferver minha gente! Pois o rapaz vai dar um soco na cara do rival, no meio do velório! Aí meu bem já sabe né, vai ser soco pra todo lado…

Quem também estará presente na despedida de Joy, será Christian, afinal ele é o melhor amigo de Ravi e ao se deparar com a briga do amigo, irá intervir e levará o rapaz para casa!

Baixaria é pouco!