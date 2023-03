Ratinho reage ao descobrir que funcionário dormiu em entrevista com Simone: “Pelo amor de Deus”

Apresentador do SBT se pronunciou ao ver que Chicão dormiu no meio da entrevista com Simone Mendes

Tá pensando que Ratinho não sabe das coisas? Foi só ver que Chicão dormiu em entrevista com Simone Mendes que ele foi falar sobre o assunto. O vídeo da cantora na Rádio Massa FM já viralizou nas redes sociais e nele, Carlos Massa dá uma roncada enquanto a cantora fala sobre sua carreira. "Não é possível, Chicão dormiu enquanto a querida Simone falava… pelo amor de Deus", disse ele. Na entrevista todos caíram na risada e Simone não escondeu que ele dormiu, escutando a roncada que ele deu. Aloca!