Rapaz se fantasia de “cidadão de bem” e viraliza na web

O vídeo do rapaz de identidade desconhecida já é um dos maiores fenômenos no Twitter

Se tem uma coisa que o braisleiro ama é usar as nomenclaturas em alta nas redes sociais e usar a criatividade nas fantasias de carnaval. Um dos foliões investiu na fantasia de “cidadão de bem” que na frente trazia um look empresarial e atrás cinta liga com corpete. Aloca!

O conservador trazia as plaquinhas: “Conservador nos costumes, liberal na economia”. No vídeo ainda é oferecido bebida alcoólica a ele e ele diz que de frente não bebe, virando se de costas e mostrando a surpresa.

🚨VEJA: Rapaz se fantasia de ‘cidadão de bem’:



"Conservador nos costumes, liberal na economia"

Os internautas ainda disseram que ele merece o Oscar de melhor fantasia do carnaval.