Raíssa Barbosa, ex-Fazenda, chora e pede ajuda para encontrar irmão

Influenciadora apareceu desesperada nos stories pedindo ajuda para encontrar o rapaz que foi visto pela última vez no Porto Meira, em Foz do Iguaçu

Raíssa Barbosa usou a sua voz para pedir ajuda para seus seguidores encontrarem o seu irmão, Rafael. O rapaz foi visto pela última vez no Porto Meira, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ex-Fazenda ainda diz que tinha acabado de chegar na cidade e explica para os seguidores o que está acontecendo com o sumiço do seu irmão.

“Nunca queria vir aqui chorando. Acabei de chegar em Foz do Iguaçu. Meu irmão está desaparecido desde a madrugada de domingo para segunda. Estou com a minha irmã [Rafaela Barbosa], estamos indo para a delegacia. E, se vocês de Foz do Iguaçu, alguém, tiver informação sobre ele, manda DM para a gente”, pediu Raíssa.

Os familiares tentaram fazer Boletim de Ocorrência na web, mas não obtiveram sucesso, tendo que ir pessoalmente até a delegacia para conseguir registrar o BO. “Está desaparecido desde a madrugada de domingo pra segunda”, escreveu ela na foto do rapaz.