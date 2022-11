Rainha Elizabeth teria lutado contra o câncer no seu último ano de vida

Segundo a biografia “Elizabeth: An Intimate Portrait”, escrita por Gyles Brandreth, a rainha sofria de um câncer na medula

As minhas fofoqueiras vivem, vivem e vivem e não vão saber de tudo nessa vida. De acordo com a biografia “Elizabeth: An Intimate Portrait”, escrita por Gyles Brandreth, a rainha Elizabeth enfrentou um câncer na medula no último ano de sua vida. A biografia é escrita por um amigo do príncipe Philip.

“Ouvi dizer que a rainha tinha uma forma de mieloma – câncer de medula óssea – o que explicaria seu cansaço e perda de peso e aqueles ‘problemas de mobilidade’ sobre os quais sempre nos contavam durante o último ano de sua vida”, disse.

O atestado de óbito foi registrado que a morte da rainha foi uma causa natural. Ou seja, ela já estava livre do possível câncer quando faleceu.