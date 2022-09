Rainha Elizabeth mandou recado para o Brasil antes de morrer

Figura icônica das terras britânicas comemorou o bicentenário da independência

Minha gente, eu aposto que vocês não sabiam , mas a Rainha Elizabeth antes de morrer mandou uma carta para o Brasil. Como sabemos, o Brasil marcou mais um ano de Independência e a Betinha comemorou o bicentenário do país com uma carta um dia antes de sua morte.

“Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”, diz o texto.

Para quem não sabe, Elizabeth II já esteve no Brasil em 1968, participando da inauguração de obras. Vai ficar sempre na nossa memória.