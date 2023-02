Rafinha Bastos alfineta Patrícia Poeta: “Todo dia o Brasil se une para odiá-la”

A apresentadora também está sendo atacada por internautas, que criticam a postura de Patrícia no programa desta terça, ao falar de assuntos sérios.

De graça? Na manhã desta terça-feira (07), o humorista Rafinha Bastos, sem revelar o motivo, utilizou o seu twitter para tecer uma crítica bem pesada a respeito da apresentadora do programa ‘Encontro’, Patrícia Poeta.

Fazendo referências políticas, o humorista insinuou que, diariamente, todo o povo brasileiro se junta em frente à televisão, para odiar a apresentadora, afirmando que por isso, o seu programa chama-se ‘Encontro’.

Uns odeiam o Lula, outros o Bolsonaro, mas todo dia, as 9h da manhã, o Brasil se une pra odiar a Patrícia Poeta. Não é à toa que o programa se chama ENCONTRO. 🤝 #PAZ #ENCONTRO — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) February 7, 2023

Como eu disse, ele não especificou qual o motivo que o levou a fazer esse twitte, porém, o humorista não é o único que está revoltado com a apresentadora, não. Além de Rafinha, diversos internautas criticaram a apresentadora, pela forma que conduziu as informações das mais recentes tragédias que aconteceram, o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria e o naufrágio no Rio de Janeiro.

Essa Patricia poeta fazendo piadinhas e sorrisinho enquanto fala da tragedia na Turquia e Rio… não to entendendo — Tia Ru🫠 (@heyuruuhj) February 7, 2023

Morrem não sei quantas pessoas na baia de Guanabara e Patrícia poeta faz ser sobre ela.

Patrícia, não é sobre vc, fia. 🥲😉#Encontro — 🦑 🇧🇷 (@ozeroeoquase) February 7, 2023