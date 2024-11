Rafa Vitti expõe segredo íntimo de Tatá na frente do sogro  

Gente, estou aqui em casa com as minhas amigas e estamos nos acabando de rir com esse último episódio do Lady Night com a participação do marido de Tatá, o ator Rafa Vitti.

Durante um quadro do programa, o ator surpreendeu a todos ao revelar uma habilidade inusitada de sua esposa no meio de um papo familiar. Ele brincou dizendo que a maior qualidade de Tatá era boquete.

Isso mesmo, amores, ele falou isso em rede nacional e na frente de Alberto Arguelhes. Além de arrancar risada de todos que estavam presentes no estúdio, a reação de Tatá foi imediata e bem-humorada, típica de sua personalidade irreverente.

“Ah, nada a ver, pai”, disse ela, entre risos, ao ouvir o elogio do marido. O pai da apresentadora também em tom leve, enfatizou: “Minha filha é generosa”. Então, Rafa reforçou a brincadeira de forma espirituosa. “É bem generoso mesmo”, falou o ator.

Em seguida, Tatá mostrou que está sempre preparada e não deixou a piada morrer. “Realmente, tem razão, minha maior qualidade é boquete generoso. Ponto para os dois”, disse, abraçando o momento com a espontaneidade que a tornou querida pelo público.