Rafa Kallimann quebra o silêncio sobre situação com seu ex, o ator José Loreto durante o Dança dos Famosos

O climão entre a influenciadora e o ator roubou a cena na última exibição da Dança do Famosos.

Rafa Kalimann sobre como se sentiu ao ouvir as palavras de José Loreto no palco do “Domingão com Huck” deste último domingo (26). Durante sua participação como jurado artístico do quadro, o ator relembrou o namoro deles — que acabou em janeiro desse ano — e disse ser “desconcertante” reencontrar a ex é ter que julgá-la no “Dança dos Famosos”.

“Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeto, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável”, disse a influenciadora.

Ao ver a situação que se formou no palco com a presença de Loreto, Kalimann já imaginava que sua vida pessoal ganharia novamente os holofotes.

‘Nossa, esse é um momento tão importante pra mim, de valorizar meu trabalho, e mais uma vez vai virar algo sobre a vida pessoal” desabafou.

Abaixo, o vídeo em que Loreto falou sobre Kalimann durante sua participação como jurado artístico do Dança do Famosos.