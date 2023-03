Rafa Kalimann troca beijos com novo affair, “primo” de Mariana Weickert

Apresentadora aproveitou a Zona Sul do Rio de Janeiro na presença do empresário Antônio Bernardo

Meu grupo de fofoqueiras veio abaixo depois que vimos o flagra de Rafa Kalimann curtindo um dia de sol no Rio de Janeiro ao lado do seu novo affair. Muito além de um dia de sol, ela não se escondeu ao dar uns bons beijos no empresário Antônio Bernardo Palhares, que é primo de Arthur Ferraz, marido de Mariana Weickert.

O rapaz deixou sua vida íntima bem secreta e compartilha no Instagram apenas 2 mil seguidores. De acordo com o Jornal Extra, ele é maratonista e viaja para correr maratonas ao redor do mundo, passando por Nova York, Berlim, Pisa, Paris, Barcelona e Chicago.

Os dois chegaram a viajar juntos, mas não mostraram estar juntos nas redes.