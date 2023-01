Rafa Kalimann termina com José Loreto

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influencer.

Gente, o que rolou? Após seis meses de terem assumido o relacionamento ao público, chega ao fim o namoro entre a influencer Rafa Kalimann e o ator José Loreto.

A informação do término foi confirmada pela assessoria da famosa, ao colunista Lucas Pasin.Segundo ele, o término aconteceu por iniciativa de Rafa, que, ao que tudo indica, estava incomodada com algumas atitudes de José.

Vale lembrar que os ex-pombinhos assumiram o relacionamento, no mês de agosto do ano passado, quando foram flagrados, juntos, no show de comemoração aos 80 anos do mestre da MPB, Caetano Veloso.