Rafa Kalimann responde comentários de haters após foto lamentando a morte de Gal

Apresentadora usou o Twitter para desabafar sobre hate que sofreu depois de postar uma foto no dia da morte de Gal Costa

Doeu pra Rafa Kalimann e doeu para todos os brasileiros que conhecem um pouco da cultura musical do país. A ex-BBB usou as redes sociais para desabafar e dizer que só queria expressar sua dor pela morte de Gal Costa sem receber hate. Vale lembrar que no dia da morte da cantora, Rafa postou uma foto lamentando a morte da artista e recebeu uma chuva de comentários maldosos.

“Eu só queria expressar que tá doendo a morte de uma ídola minha sem receber hate até por isso. Obrigada. Sinto muito por quem tá sentindo”, desabafou.

No dia da morte de Gal, Rafa publicou uma foto dizendo não acreditar no que tinha acontecido. O hate foi tanto que a foto já não faz parte mais do Twitter da musa.