Rafa Kalimann e José Loreto são clicados curtindo praia juntos

O ator chegou a marcar a apresentador em um post apaixonado

Meu Deus! Joguem água porque Rafa vem com o rodo com uma lista pra lá de quente de peguetes, ai ai ai, a gente ama! Ontem (29) a gatinha curtiu pegar um bronze com o seu mais novo affair: José Loreto.

As más línguas dizem que o ator está bem animado com a relação e chegou a marcar a apresentadora em um post com a legenda: “Tudo me apaixona em você”.

Será que dessa vez podemos shippar a vontade, sinto cheiro de romance no ar. Aloca!