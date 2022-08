Rafa Kalimann descobriu inflamação após cisto no cóccix

Atriz contou detalhes do problema de saúde em entrevista ao ‘PodDelas’

Ai gente, meu coração chega a ficar apertado quando vejo que algum famoso teve algum probleminha de saúde, viu? Rafa Kalimann contou em entrevista ao ‘PodDelas’ que descobriu uma inflamação no seu corpo depois de ser diagnosticada com um cisto no cóccix.

“Eu tenho um cisto, e esse cisto inflamou ano passado [2021]. E ele não inflamava desde que eu tinha 16 anos. No cóccix. E eu fui no médico para ver sobre, porque sente muita dor, é complicado. E aí eu fui e falei: ‘eu estou sentindo que ele está vindo. Eu conheço a dor’. E ele falou: ‘O seu corpo está inflamado'”, contou a ex-BBB.

Rafa ainda contou que foi procurar mais sobre sua saúde, dizendo que o corpo fala, principalmente a pele, que dá sinais de quando há algo errado. Ele tá dando sinais: “Olha só, olha aqui para mim. Ei, estou aqui falando que não está legal. Tem alguma coisa errada’”, disse.

A musa ainda contou que fez um check-up, mudando sua alimentação e entendeu que algumas coisas faziam mal para ela.