Rafa Kalimann desabafa: “Um país que tenha respeito a vida”

Apresentadora usou as redes sociais para desabafar sobre as eleições no Brasil

Habla mesmo, mami! Rafa Kalimann botou a boca no trombone e soltou o verbo nas redes sociais com um super tecto sobre as eleições no Brasil neste final de semana (02). A musa escreveu sobre a importância das mulheres nas eleições do país e ainda falou da importância de se votar.

“Nós mulheres somos a maioria no Brasil, e podemos decidir muito o futuro do nosso país HOJE. Apesar desse dado, o voto foi um direito recentemente conquistado por nós, (1934) e precisamos fazer acontecer esse feito”, iniciou.

A musa ainda prosseguiu: “É o dia de decidir como nós merecemos e devemos ser tratadas e como nossas futuras crianças e famílias serão daqui pra frente”, contou

“Eu quero um país sem violência, com educação e saúde, com respeito a todos. Um país que não naturalize a maldade humana, com uma sociedade que não seja motivada a isso, que não zombem da dor e da fome do outro. Um país que tenha respeito à vida. Dia importante. Vote por você, pelos seus e pelo seu país”, declarou.