Rafa Brites tem vestido de R$ 6 mil destruído por cachorros e reage: “Não sei nem o que dizer!”

Minha gente… SEGURA ESSE MOMENTO, porque estou aqui completamente PASSADA, CHOCADA, OFENDIDA E EM LUTO FASHION!

A apresentadora Rafa Brites acordou para um cenário digno de filme de terror couture: seu vestido de grife italiana, avaliado em mais de R$ 6 MIL, simplesmente foi DESTRUÍDO pelos cachorros dela.

Sim, você leu certo: seis mil reais dilacerados em pequenos confetes barrocos espalhados pelo jardim.

No Instagram, Rafa fez questão de mostrar o “crime fashion” com bom humor, porque, sinceramente, se fosse comigo, eu estaria chorando glitter de raiva. “Os cachorros mais fofos do mundo”, ironizou ela, enquanto mostrava pedaços da estampa icônica da Versace voando pelo gramado como se fossem papel picado de réveillon.

O vestido em questão é um caftan barroco de seda da Versace. Foto: reprodução/internet

De acordo com Rafa, ela comprou o vestido pela internet, recebeu o pacote e deixou ele ali, no cantinho onde ficam as encomendas. Só que, meus amores, os pets resolveram que o look era petisco.

E foi destruição total.

A apresentadora relatou: “Bom dia pra você que tem os cachorros mais fofos do mundo. Repara na situação… chora, chora, chora! Nossa Senhora! Olha o que eles fizeram. Acabaram com o vestido. Meu Deus do céu! Eu não sei nem o que dizer.”

Eu estaria fazendo B.O., oração, feitiço e ligação pra Donatella Versace ao mesmo tempo!

O vestido pertencia à grife Versace, famoso pela estampa barroca que é praticamente o DNA da marca.

E o modelo, claro não é fácil de encontrar, porque a vida gosta de acrescentar aquela pitada de crueldade fashion à desgraça do brasileiro médio (ou famoso).

“Isso é seda, gente. Toda rasgada. Não tem como arrumar”, lamentou Rafa.

O marido, Felipe Andreoli, também compartilhou o caos, mostrando o jardim tomado por pedaços do luxo transformado em lanche.