Racismo? Marina aponta pergunta de Luana e Bifão quebra o pau no reality da MTV

Luana perguntou para Marina como ela fazia para lavar as tranças e a pergunta incomodou a musa que chegou a chorar em desabafo com Lady Nada

Gente de Deus, não demorou muito para que o pau quebrasse no ‘De Férias com EX’, reality da MTV. Luana perguntou para Marina como ela fazia para lavar o cabelo, e a musa explicou que não podia lavar, já que seu cabelo estava todo trançado. Lady Nada percebeu que a pergunta trazia questões racistas para discussão e foi conversar com Marina que chegou a chorar diante do fato.

“Amiga como é que lava esse cabelo, é a seco, né? Eu acho muito perfeito o cabelo de trança”, disse Luana que recebeu a resposta de Mariana de que não pode lavar o cabelo nem com shampoo normal nem com o shampoo a seco como citado pela morena.

“Que pergunta idiota”, diz Lady Nada conversar com Marina. “Estou cansada, todo mundo chega para mim e fala do meu cabelo, fiquei mal por não ter falado naquela hora”, disse a morena, logo depois que Bifão ouviu a conversa dos dois disse que a única coisa que a faria ser expulsa é isso, apontando racismo.

“Quando faz para mim eu não sinto tanto, mas quando faz para alguém que eu gpsto…”, disparou Bifão que foi tirar satisfação com Luana. Nesse momento a casa se encheu de treta e todos ficaram confusos com o que estava acontecendo. Lady ainda diz que Marina não conseguiu falar nada. “Me arrependo muito por não falar sobre o assunto. Ela poderia ter falado assim: ‘Errei, me desculpe'”, declarou Marina.

Luana ainda disse que achava que sabia de tudo, mas não. “Sei que não é sua obrigação me ensinar e nem me explicar nada. Eu consegui entender seu lado, mas que bom que resolvemos”, disse.

E quem acha que a situação e resolveu, se enganou, porque Marian disse que não queria nem dar um abraço em Luana, porque acredita que soa falso.