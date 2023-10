Rachel Sheherazade  pede para voltar para a A Fazenda: “Carelli deixa eu voltar”

Apesar de ter sido expulsa do reality show, a jornalista participou a Live do Eliminado, que é apresentada pelo influenciador Lucas Selfie.

Na noite desta sexta-feira (20), a jornalista Rachel Sheherazade, que foi expulsa do reality show A Fazenda, participou da Live do Eliminado, que é apresentada pelo influenciador Lucas Selfie no YouTube.

Após um longo papo com o também ex-participante do reality, a jornalista espantou o público ao pedir para que o diretor do programa, Rodrigo Carelli, deixasse ela voltar a ser uma participante da A Fazenda 15, enquanto se despedia de Lucas Selfie.

“Ai Carelli, deixa eu voltar”, suplicou a jornalista.