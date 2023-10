Rachel Sheherazade cai no choro com presente dos peões

A jornalista foi expulsa após um episódio de agressão em uma briga com Jenny Miranda e abriu suas malas do reality revelando muito choro e emoção dentro delas

Rachel Sheherazade não escondeu a emoção ao abrir suas malas que vieram do reality da Record. A jornalista chorou ao encontrar presentes dos peões da fazenda dentro de suas malas que vieram do reality. Nos stories ela contou que Kally Fonseca e Jaquelline Grohalski mandaram presentes para ela.

Kally deu para Rachel o seu chapéu estampado e Jaquelline mandou seus brincos em formato de botas de cowboy.

“Estou aqui desfazendo minhas malas que vieram da Fazenda e olha só a surpresa que eu tive. Numa das minhas malas, olha o que eu encontrei: esses brincos! Adivinha de quem são? Da minha branquinha de neve, da Jaque, que fez a minha mala. E mais uma surpresa que eu recebi do meu grupo pôr do sol: de quem é esse chapéu? A Kally! Minha loura linda. Gente, eu caí no choro. Quando eu vi esses presentes que as minhas amigas mandaram para mim, eu caí no choro, saudade do meu grupo, saudade das minhas menina, saudade de abraçar e beijar a Jaque e a Kally. E saudade dos meus meninos também, o André e o Lucas”, disse ela.