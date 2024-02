” Quero ter liberdade”, Juliette vai iniciar procedimento para congelar óvulos

Juliette mamãe vem aí? Meus amores, a cantora e ex-bbb Juliette apareceu ao seu Instagram nesta sexta-feira (2) para revelar os seus seguidores – carinhosamente chamados de cactos – que iniciou o processo de congelamento dos óvulos e confessou que tomou essa decisão pautada em liberdade e possibilidade de escolha.

“Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a gata (ela mesma) já está com 34 (anos) e eu quero ter liberdade”, falou ela.

A cantora disse que ainda está no início do processo: “Eu comecei tomando essas vitaminas, depois eu vou fazer um exame, depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela começa a aplicar as injeções, para depois colher”, diz, mostrando os comprimidos.

A campeã do BBB 21 afirmou categoricamente que está fazendo isso por questão de escolha. Aproveitando o espaço, ela desmistifica que o procedimento e a manutenção dos óvulos sejam caro e promete dar mais detalhes ao longo do processo.

O congelamento dos óvulos é uma opção de mulheres que não querem ter filhos agora, mas não descartam a possibilidade de tê-los posteriormente, através da fertilização in vitro.