“Querem que eu volte pra prostituição?”: Inês Brasil chora em live após ser chamada de mendiga por pedir ajuda online

A icônica Inês Brasil, 55 anos, voltou a ser assunto em todas as redes nesta quarta-feira (9), mas desta vez em meio a lágrimas e um desabafo de cortar o coração!

A diva da web surgiu em uma live completamente abalada, chorando após ser duramente criticada por ter criado uma vaquinha virtual. O motivo? Pedir ajuda financeira aos fãs — o que, segundo ela, gerou uma onda cruel de insultos.

“Ficar sendo chamada de mendiga, só porque eu botei uma vaquinha online. Querem que eu volte para prostituição?”, disparou Inês, em prantos. O vídeo rapidamente viralizou e causou uma enxurrada de reações.

Com a sinceridade que só ela tem, Inês também relembrou os tempos difíceis em que se prostituía na Alemanha e falou sobre o medo de entrar em aviões por conta dos riscos. “Sei o risco que é pegar um avião, e eu fiquei com medo quando falaram que todo fim de semana eu ia estar num. Quando eu vim da Alemanha, eu disse: ‘não, eu vou voltar para a prostituição’”, revelou, sem filtros.

Apesar dos ataques, Inês não se deixou abater por completo. Com a voz embargada, mas firme, ela deixou claro que vai continuar lutando: “Prefiro pedir a vocês, esmola ou não. Eu tenho fé em Deus que sempre vai ter trabalho pra mim.”

Ícone, lenda, verdadeira sobrevivente. Os fãs, claro, correram para as redes em apoio, lotando as postagens com mensagens de amor e solidariedade. Porque uma coisa é certa: quem tem fé, tem tudo – e quem tem Inês, tem entretenimento e emoção em dose dupla!