Quem jogou fora o álbum de casamento de Wanessa Camargo e Marcos Buaiz?

Álbum de casamento de Wanessa Camargo é encontrado em caçamba de lixo por um morador de Goiânia.

Minha gente, olha só esse babado aqui! parece que as fotos do álbum de casamento da cantora Wanessa Camargo e do empresário Marcus Buaiz foram encontradas no lixo por um homem. Segundo o programa Balanço Geral de São Paulo, da Record TV, as imagens encadernadas foram deixadas em uma caçamba em Goiás. Agora, a pessoa que encontrou está tentando devolver, mas ainda não conseguiu.

“Eu queria devolver o álbum pra família, apesar do casamento deles ter acabado, eu queria devolver porque faz parte da história deles. O álbum não me pertence”, disse Marco Bilim à repórter do programa.

Zilu Camargo já pediu para a pessoa que achou o álbum pra guardar de recordação.

Wanessa e Marcus anunciaram o fim do relacionamento em maio do ano passado. O casal teve dois filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9. Atualmente, a cantora namora o ator e cantor Dado Dolabella, enquanto o empresário tem um relacionamento com a atriz Isis Valverde.