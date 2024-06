Quem é o namorado de Pedro Sampaio que brilhou na platéia do Festival Salve o Sul o tempo todo?

Namore alguém que apoie e enalteça seu trampo igual o namorado do Pedro Sampaio fez durante a apresentação do DJ na tarde deste domingo (9), no Allianz Parque, na capital paulista.

Ao prestigiar o show do seu mozão, o jogador de vôlei mostrou todo o seu gingado ao dançar a coreografia do novo hit “Pocpoc”. Enquanto Pedro Sampaio se apresentava no palco, todos na plateia faziam a coreografia.

Com nove horas de shows, o festival terá 100% do valor arrecadado revertido para a população gaúcha em meio às enchentes históricas. Esta tarde (9) terá mais de 30 artistas, entre grandes nomes da música brasileira e diversos famosos convidados em prol do Rio Grande do Sul.