Quem é o brasileiro que subiu ao palco com Lady Gaga em Copacabana?

O brasileiro Nicolas Rafael Garcia despertou a curiosidade – e a inveja – dos fãs de Lady Gaga ao aparecer no palco ao lado da cantora. O rapaz foi o responsável por traduzir o discurso emocionante da diva pop que reuniu mais de 2 milhões de pessoas na areia de Copacabana na noite de sábado (3) em um show gratuito.

Ao se encontrarem durante o show, Gaga foi afetuosa ao introduzi-lo para o público: “Brasil, eu trouxe um amigo hoje, para que eu possa dizer o que eu quero dizer. Ele vai me ajudar. Esse é o Nicolas”. Sem dúvidas, Nicolas viveu o sonho de alguns milhões de Little Monsters espalhados pelo mundo.

Estava aqui pensando: qual deve ter sido a cor de roupa escolhida por Nicolas para a virada de ano? Seja qual for o segredo, eu certamente faria bom uso da sorte que ele tem.

Mas de onde o tradutor surgiu? Funcionário do Copacabana Palace há quase três anos, foi sorteado pela equipe da cantora para ajudá-la a passar a sua mensagem. Atuante no setor de hotelaria desde jovem, Nicolas pertence ao setor de relacionamento com hóspedes VIP.

Segundo informações apuradas pelo G1, ele estava com uma credencial que o permitia acessar o espaço VIP do show, próximo ao palco.

Discurso de Lady Gaga

“Eu estou tão honrada por estar aqui com vocês nesta noite. Meu coração está transbordando. Me sinto sortuda, orgulhosa, e profundamente grata. Nesta noite, nós estamos fazendo história. Mas ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, as pessoas incríveis do Brasil, eu não viveria este momento. Obrigado por fazerem história comigo. As pessoas do Brasil são a razão pela qual eu posso brilhar. Vocês são tão vibrantes e tão lindos quanto o sol e a lua surgindo sobre o oceano, bem aqui na praia de Copacabana.

Mas, entre todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta: vocês esperaram por mim, esperaram por mais de dez anos. Talvez, vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando. Eu estava me fortalecendo. Mas, enquanto eu estava me curando, algo mais forte estava acontecendo: vocês continuaram lá, torcendo por mim, continuaram me pedindo para voltar, quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta!

Eu amo vocês. Eu agradeço por esperarem. Agradeço por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos. Hoje à noite, eu quero ajudá-los. Quero que o mundo veja o quão grande é o coração de vocês e que se inspire no seu espírito.

Então, hoje à noite, eu vou dar tudo de mim. Vamos fazer deste o show mais incrível que já compartilhamos. Vamos fazer com que cada segundo de espera tenha valido a pena. Eu amava vocês dez anos atrás. E eu amo vocês esta noite. Obrigada, Brasil. Eu amo vocês para sempre!”.