Quem é Marisa Maiô, o novo hit da internet que já tem patrocínio da Magalu?

Gente, estou aqui deitada no sofá pedindo uma pizza salgada e uma brotinho doce da minha pizzaria favorita, a Forno. Eis que minha amiga do Cosme Velho me manda um áudio contando sobre o novo hit das redes sociais, a Marisa Maiô.

Com certeza, você deve se deparado com vídeos da nova febre da internet que chegou a ficar no primeiro lugar dos ‘trend topics’ da rede social X (antigo Twitter) nesta última quinta-feira (05). Quem vê o programa, até acredita a personagem realmente existe, mas, na verdade, Marisa foi desenvolvida por meio da Inteligência Artificial (IA) por criador de conteúdo e o ilustrador e ator carioca, Raony Phillips.

O sucesso da apresentadora foi tão grande que ela já fechou seu primeiro merchandising com o Magazine Luiza, em uma campanha feita para o Dia dos Namorados. No vídeo, ela faz piadas com relacionamentos amorosos e, em seguida, destaca a quantidade de produtos oferecidos pelo Magalu para presentear no próximo dia 12 de junho.

O “Programa Marisa Maiô” foi em alguns talk shows bastante conhecidos dos brasileiros — “Casos de Família” e “Programa do Ratinho”, do SBT, “A Hora da Venenosa”, da Record, ou “Programa do Faustão”, na época do TV Globo, que são considerados “o puro suco do Brasil” pelos telespectadores e internautas.

Até o momento, Marisa Maiô é um dos maiores virais das redes sociais e já recebeu mais de 3 milhões de visualizações em vídeos publicados no Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok.

O conteúdo mostra recortes de quadros, ao longo do programa, com cenas humorísticas que seriam irreais em programas já existentes e com apresentadores de verdade. Neste caso, como o programa de Marisa é tudo feito por IA, os comentários e dinâmicas ultrapassam os limites do absurdo.

Em um deles dos episódios, a apresentadora faz uma pergunta para uma médica sobre o que é necessário para parar de ter espinhas, e a resposta é direta: “É só parar de ter”, ao que Marisa responde “obrigada, gente! Essa foi a inútil da médica”. A reação da plateia também é simulada pela IA, leva a conversa a um novo nível de comédia, com gargalhadas e palmas perfeitamente reproduzidas.

O criador do programa e da personagem Raony Phillips, já era conhecido na internet pela famosa websérie “Girls in The House”, criada no jogo The Sims Studio, em 2015, que teve cinco temporadas.

Segundo os internautas, Marisa é uma mistura de carisma e deboche, e seu estilo irreverente de entrevistar “especialistas” e responder aos dramas dos convidados cativou o público.