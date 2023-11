Quem é Luana Andrade? Assistente de palco que faleceu com 29 anos

A assistente participava do ‘Domingo Legal’ e já participou do ‘Power Couple’ com seu namorado João Haddad

Nesta terça (07) a internet se encheu de informações sobre Luana Andrade e sobre a morte repentina da influenciadora que também era assistente de palco do ‘Domingo Legal’. A morte da influenciadora pode ser proveniente de paradas cardíacas ao realizar uma lipoaspiração. Luana ficou conhecida no Brasil pela sua participação no Power Couple 6, da Record, com o seu namorado, João Haddad. Atualmente, ela trabalhava no SBT como assistente de palco e fazia diversas publis em suas redes sociais que acumulam mais de 350 mil seguidores. No último mês ela tinha comemorado a intensa movimentação em suas redes com trabalhos e conquistas.